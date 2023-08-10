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  • ABD yönetimi Çin'e teknoloji yatırımına sınırlama getirdi

ABD yönetimi Çin'e teknoloji yatırımına sınırlama getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Çin'deki belirli ulusal güvenlik teknoloji ürünleri yatırımlarını yasaklayacak ve bazı yatırım işlemlerinin bildirilmesini gerektirecek kararname çıkardı.

10 Ağustos 2023 | 10:00
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ABD yönetimi Çin'e teknoloji yatırımına sınırlama getirdi

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Biden'ın askeri, istihbarat, gözetleme veya siber özellikli yetenekler için kritik olan hassas veya ileri teknolojilerle ürünler geliştirmeye ve bunlardan yararlanmaya çalışan ilgili ülkelerin ABD'ye oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidini ele almak için Başkanlık Kararnamesi yayımladığı bildirildi.

Yönetimin, yeni nesil askeri yenilikler için kritik öneme sahip teknolojileri koruyarak Amerika'yı güvende tutmaya ve ülkenin ulusal güvenliğini savunmaya kararlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, sınır ötesi yatırım akışlarının uzun süredir ABD'nin ekonomik canlılığına katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararnamenin ABD'nin açık yatırıma yönelik taahhüdünün sürdürürken ulusal güvenliğini korumaya yönelik dar hedefli eylemleri içerdiği ifade edilerek kararnamenin ABD Hazine Bakanlığınca Ticaret Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer kurumlarla istişare içinde uygulanacak ve yönetilecek yeni ve hedefli bir ulusal güvenlik programının oluşturulmasını sağlayacağı vurgulandı.

Bu kapsamda, programın ABD'lilerin belirli işlemleri Hazine'ye bildirmesini gerektireceği, ABD'li kişilerin, Kararnamede tanımlanan 3 ileri teknoloji alanının dar alt kümeleriyle ilgili faaliyetlerde bulunan şirketleri içeren bazı başka işlemleri üstlenmesini yasaklayacağı aktarıldı.

Açıklamada, kararnamenin ekinde, Çin'in ilgili ülke olarak tanımladığı belirtilerek Çin'in bir dizi hassas teknoloji üretme yeteneğini ilerletmek için ABD yatırımlarından yararlandığına işaret edildi.

ABD'nin yeni program için düşünülen birçok teknoloji ve ürünün Çin'e ihracatını halihazırda yasakladığı veya kısıtladığına dikkati çekilen açıklamada, programın, ABD yatırımlarının, Çin'de bu teknolojilerin yerlileştirilmesini hızlandırmasına yardımcı olmasını engelleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, kararnamede belirlenen 3 ileri teknoloji alanı, yarı iletkenler ve mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojileri ve bazı yapay zeka sistemleri olarak sıralandı.

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