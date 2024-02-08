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  • Alibaba hisseleri, iki halka arz planının rafa kaldırılmasının ardından çakıldı

Alibaba hisseleri, iki halka arz planının rafa kaldırılmasının ardından çakıldı

Çinli teknoloji devinin hayal kırıklığı yaratan satış rakamları bildirmesi ve iki biriminin halka arz planlarını askıya alacağını açıklamasının ardından Alibaba hisseleri Perşembe günü Hong Kong'da %7 yakın değer kaybetti.

08 Şubat 2024 | 15:07
Alibaba hisseleri, iki halka arz planının rafa kaldırılmasının ardından çakıldı

Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Tsai, bilanço duyurusunda "zorlu piyasa koşulları göz önüne alındığında" grubun lojistik kolu Cainiao ve market zinciri Freshippo için ilk halka arzların (IPO) zamanlaması konusunda "acele etmediğini" söyledi

Tsai, "Piyasa koşulları şu anda bu işletmelerin gerçek içsel değerini gerçekten yansıtabileceğimize inandığımız bir durumda değil" dedi.

Alibaba Eylül ayında Cainiao'yu halka arz edeceğini söylemişti. Reuters'a göre süpermarket zinciri Freshippo'nun halka arz planları çok daha geriye, Temmuz 2022'ye kadar uzanıyor.

Şirketin satışları, aralık ayında sona eren çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre  %5 artışla 36,7 milyar dolar oldu, ancak analist beklentilerinin altında kaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, net gelirin %77 oranında azalarak 2 milyar doların biraz üzerine düştüğü ve bunun faaliyetlerinden elde edilen "gelirdeki azalmadan" kaynaklandığı belirtildi.

Şirketin, iş ve nakit akışı görünümüne olan güvenini gösterdiğini söylediği 25 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurması da yatırımcılar arasında ilgi uyandırmadı. New York'taki Alibaba hisseleri Çarşamba günü yüzde 6'nın üzerinde düşüş yaşadı. 

 

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