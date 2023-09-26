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Alibaba, lojistik şirketi Cainiao'yu borsaya açıyor

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba, yeniden yapılanma sürecinde müstakil bir şirket haline gelen lojistik hizmetleri birimi Cainiao'yu halka arz edecek.

26 Eylül 2023 | 16:49
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Alibaba, lojistik şirketi Cainiao'yu borsaya açıyor

Şirketten yapılan açıklamada, halka arz için Hong Kong Borsası'na başvuruda bulunduğunu ve süreç için onay aldığını bildirdi.

Halk arzın ardından, halen şirketin yüzde 70'ine sahip olan Alibaba, yüzde 50'lik kontrol hissesini elinde bulundurmayı sürdürecek.

Halka arz açıklaması, şirketin 28 Mart'ta duyurduğu yeniden yapılanma kararının ardından geldi.

Yeniden yapılanma, şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölünmesini öngörüyor.

Şirketin amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment gruplarının, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet göstermesi planlanıyor.

Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız varlık göstermesi, rekabet konusunda kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil kendi finansman kaynaklarını yaratması hedefleniyor.

Cainiao, söz konusu şirketler arasında ilk halka arz edilen olacak.

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