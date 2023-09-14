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Alman hükümetinden Çinli şirkete satın alma engeli

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Alman hükümeti çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Almanya Bakanlar Kurulu, Alman uydu şirketi KLEO Connect'in Çinli bir şirket tarafından devralınmasına “güvenlik endişeleri” nedeniyle onay vermedi.

14 Eylül 2023 | 09:47
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Alman hükümetinden Çinli şirkete satın alma engeli

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Alman Bakanlar Kurulu'na halihazırda şirketin yüzde 53'üne sahip olan Shanghai Spacecom Satellite Technology'nin Alman EightyLeo şirketinin yüzde 45'lik azınlık hissesini almasının yasaklanmasını teklif etmişti.

Bakanlığa göre, uydu şirketinin Çin tarafından satın alınması Almanya'da kamu düzenini ve güvenliğini tehlikeye atacak.

KLEO Connect, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'ın Starlink projesine benzer şekilde 2028 yılına kadar 300'den fazla uydudan oluşan bir uzay ağı kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çip fabrikasının satışını da yasaklamıştı 

Kasım 2022’de Alman hükümeti, Dortmund merkezli Elmos'un çip fabrikasının Çinli yatırımcı tarafından satın alınmasını “ulusal güvenlik ve hassas teknoloji bilgisinin Çin’in eline geçeceği” endişeleriyle engellemişti.

Buna karşın, Ekim 2022’dde Almanya, Hamburg'daki en büyük limanın hisselerinin bir bölümünün Çin merkezli nakliye şirketi Cosco'ya satışını onaylamıştı. Satışın, Cosco'nun yüzde 35'lik hisse alma teklifinin yüzde 24,9'a indirilerek onaylanması dikkati çekmişti.

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