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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni "gerileme" trendine girdi

Almanya'da geçen ay 93,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerinde keskin düşüşün etkisiyle mayısta 91,7 puana geriledi.

24 Mayıs 2023 | 14:30
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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni "gerileme" trendine girdi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda 93,4 puana revize edilen Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin beklentilerde önemli ölçüde kötümser olmasının etkisi ile bu ay 91,7 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 93 puana inmesi yönündeydi.

Mayısta Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin 91,7’den 88,6 puana inmesi dikkati çekerken, Mevcut Durum Endeksi de 95,1'den 94,8 puana geriledi.

Ifo anketinde, imalat ve hizmet sektörlerinin geleceğine yönelik beklentilerde daha fazla kötüleşme görüldüğü belirtildi.

"Alman şirketleri yaza şüpheyle bakıyor"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi’nin art arda altı aylık yükselişin ardından mayısta ilk kez düştüğünü belirterek, “Yöneticiler mevcut durumlarından biraz daha az memnundu. Alman şirketleri yaklaşan yaza şüpheyle bakıyor" dedi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu verinin Alman ekonomisinde büyüme endişelerini ivmelediğini belirterek, “6 aylık yükselişin ardından Ifo endeksindeki ilk düşüş, azalan iyimserliği ve yeni büyüme endişelerini bir kez daha teyit etti. Alman ekonomisinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca resesyon içinde kalacağını söylemiyoruz ancak birkaç kısa ve uzun vadeli zorlukla birlikte, büyüme en iyi ihtimalle baskı altında kalacak.” ifadesini kullandı.

Alman hükümeti bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) öncü verilerine göre, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme kaydetmedi. Böylece ilk çeyrekteki sıfır büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona "kıl payı" girmemiş oldu.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştü.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Destatis, ilk çeyreğe ilişkin GSYH nihai verilerini yarın açıklayacak.

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