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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni haziranda sert geriledi

Almanya'da geçen ay 91,5 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki keskin kötüleşmenin etkisiyle haziranda 88,5 puana inerek yılın en düşük seviyesine geriledi.

26 Haziran 2023 | 13:25
Son Güncellenme: 26 Haziran 2023 | 15:12
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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni haziranda sert geriledi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, mayısta 91,5 puana revize edilen Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticileri beklentilerinin “resesyonun ortasında” önemli ölçüde kötümser olmasının etkisi ile bu ay 88,5 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 90,7 puana inmesi yönündeydi.

Haziranda Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin 88,3’ten 83,6 puana inmesi dikkati çekerken, Mevcut Durum Endeksi de 94,8’den 93,7 puana geriledi.

Ifo anketinde, imalat ve hizmet sektörlerinin geleceğine yönelik beklentilerde önemli kötüleşme görüldüğü belirtildi.

Ekonomi resesyonda

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yöneticilerin beklentilerinin biraz daha karamsar olduğunu belirterek, “Her şeyden önce, imalat sektöründeki zayıflık Alman ekonomisini çalkantılı sulara sürüklüyor.” ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4'lük büyüme bekliyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise 16 Haziran’da alışılmışın dışında yüksek enflasyon nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 küçüleceğini ve enflasyonun 2025’e kadar hedefin üzerinde kalacağını öngördü.

 

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