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Alman BASF 2 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

Alman kimya şirketi BASF, Rusya-Ukrayna savaşıyla enerji krizinden kaynaklanan ağır yüklerin ardından başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde 2 bin 600 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi

24 Şubat 2023 | 12:31
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Alman BASF 2 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

BASF’den yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'daki yüksek ham madde ve enerji maliyetleri, artan fiyatlar ve faiz oranları, enflasyon ve kovid pandemisinin gelişimi nedeniyle geçen yıl ortaya çıkan yüksek düzeydeki belirsizliğin 2023 yılında da devam edeceğine vurgu yapıldı.

Bu belirsizliklerle birlikte şirketin 2023 kazançlarında daha fazla düşüş olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, BASF'nin yaklaşık üçte ikisi Almanya'da olmak üzere yaklaşık 2 bin 600 kişinin işine son vereceği ve hisse geri alımlarını durduracağı bildirildi.

BASF, 2023 yılı için faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazancının (FAVÖK) 2022'deki 6,9 milyar avrodan 4,8-5,4 milyar avro arasına ineceğini belirtti.

BASF İcra Kurulu Başkanı Martin Brudermueller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa’nın rekabet gücünün, uzun izin süreçleri ve özellikle üretim faktörü için yüksek maliyetleri içeren aşırı düzenlemelerden daha fazla zarar gördüğünü kaydetti.

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