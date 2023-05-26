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Alman Lufthansa, İtalyan ITA Hava Yollarına ortak oluyor

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA'nın azınlık hisselerini satın alacağı bildirildi.

26 Mayıs 2023 | 09:39
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Alman Lufthansa, İtalyan ITA Hava Yollarına ortak oluyor

Lufthansa Group'dan yapılan açıklamada, Lufthansa'nın İtalyan havayolu şirketinin yüzde 41 hissesini 325 milyon avroluk sermaye artışı yoluyla satın alması için İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile anlaşıldığı belirtildi.

İtalyan hükümetinin de ilave 250 milyon avro ile ITA'nın sermaye artışına katkıda bulunacağının bildirildiği açıklamada, söz konusu satın alma anlaşması tamamlandıktan sonra bir genel müdür atamak da dahil olmak üzere ITA'nın İtalyanlarla ortaklaşa yönetileceği ifade edildi.

Söz konusu satın almanın Avrupa Birliği'nin yönetim kolu olan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

ITA Hava Yolları, Ekim 2021'de mali desteklerle ayakta duran 75 yıllık Alitalia hava yolunun kapanmasının ardından kurulmuştu.

ITA Hava Yolları, 4 bin istihdam sağlayarak 66 uçakla yıllık 10 milyon yolcu taşıyor.

 

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