ARA
Bist 100
7712,85
0,08%
Bist 100
Dolar/TL
28,2629
0,3166%
Dolar/TL
Euro/TL
29,9919
0,5162%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0612
0,4591%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1815,47
-0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Almanya'da enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi

Almanya'da enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi

Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8'e inerek, Ağustos 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

30 Ekim 2023 | 18:04
0
Almanya'da enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da eylülde yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8'e geriledi. Böylece ülkede enflasyon oranı Ağustos 2021'den beri en düşük değere geriledi.

Piyasalarda beklenti enflasyonunun ekimde yüzde 4'e inmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise değişiklik göstermedi.

AB uyumlu TÜFE de ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.

Almanya'nın gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı ise eylüldeki yüzde 4,6 seviyesinden ekimde yüzde 4,3'e geriledi.

Ülkede aylardır enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda fiyatları, ekimde da en büyük itici güç olmaya devam etti. Gıda ürünlerinde fiyatlar ekimde bir yıl öncesine göre yüzde 6,1 artarken, enerji ürünleri yüzde 3,2 düşüş gösterdi.

Enflasyon halen ECB hedefinin üstünde

Ülkede enflasyonun, düşmesine rağmen, hala Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin oldukça üzerinde olması dikkati çekiyor.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını yüksek enflasyon nedeniyle art arda 10 kez artırmak zorunda kaldıktan sonra, geçen hafta 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmuştu.

ECB yüzde 2 enflasyon hedeflerken, banka yönetimi veri durumu gerektiriyorsa daha fazla faiz artırımına karar vereceğini defalarca vurguladı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3'e gerilemişti. Bölgede ekim ayına ilişkin enflasyon verileri yarın açıklanacak. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde enflasyonun ekimde yüzde 3,2'ye gerilemesi yönünde.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1816,14 -0,04%
  • ALTIN ONS 1998,72 -0,32%
  • BIST 100 7712,85 0,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,2634 0,3184%
  • EURO/TURK LIRASI 29,9956 0,5287%
  • EURO/USD 1,0614 0,4738%
  • INGILIZ STERLINI 1,2157 0,27591%
  • JAPON YENI 149,011 -0,377%
  • KANADA DOLARI 1,38294 -0,33978%
  • RUS RUBLESI 92,55 -1,7516%
Günün En Çok Okunanları
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
109 yıl önce Mardin'de küçük bir imalathanede kuruldu
109 yıl önce Mardin'de küçük bir imalathanede kuruldu
Asırlık markanın öyküsü: Tahtakale öğrendi, bulduğu bir fikirle işler büyüdü
Asırlık markanın öyküsü: Tahtakale öğrendi, bulduğu bir fikirle işler büyüdü
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bugün okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
Bugün okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Anadolu Isuzu'dan güneş enerjisi adımları
Anadolu Isuzu'dan güneş enerjisi adımları
Cumhuriyetin 100 yıllık markaları
GERİ
İLERİ
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
109 yıl önce Mardin'de küçük bir imalathanede kuruldu
Asırlık markanın öyküsü: Tahtakale öğrendi, bulduğu bir fikirle işler büyüdü
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bugün okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
109 yıl önce Mardin'de küçük bir imalathanede kuruldu
Asırlık markanın öyküsü: Tahtakale öğrendi, bulduğu bir fikirle işler büyüdü
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bugün okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Asırlık markanın öyküsü: Tahtakale öğrendi, bulduğu bir fikirle işler büyüdü
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bugün okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Anadolu Isuzu'dan güneş enerjisi adımları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL