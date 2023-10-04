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Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi 12 yılın zirvesine çıktı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dahil pek çok merkez bankası enflasyona karşı şahin duruşunu sürdürürken, Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi 12 yılın ardından yeniden yüzde 3'ü aştı.

04 Ekim 2023 | 16:27
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Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi 12 yılın zirvesine çıktı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dahil pek çok merkez bankası enflasyona karşı şahin duruşunu sürdürürken, Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi 12 yılın ardından yeniden yüzde 3'ü aştı.

Piyasaların yüksek faiz oranlarına ve Alman hükümetinin yüksek borçlanma ihtiyaçlarına uyum sağlamasıyla 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi yüzde 3,02'ye yükseldi. Böylece, söz konusu tahvillerin getirisi 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'nin 30 yıllık tahvillerinin getirilerinin 2008 küresel finans krizinden bu yana ilk kez yüzde 5'lik psikolojik seviyeye ulaşması da dikkati çekti. İtalya'da da 10 yıllık devlet tahvilleri yine 12 yılın ardından yüzde 5'in üzerinde getiri sağladı.

ABD'nin hazine tahvili ihraçlarının artması ve yatırımcıların merkez bankalarının faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutacağı beklentisi, getirilerle ters hareket eden tahvil fiyatlarını dünya çapında aşağı çekmeye devam ediyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını uzun bir süre daha mevcut yüksek seviyede tutmasını bekliyor.

Fed, para politikasını ekonomik gelişmelere bağlı olarak esnek şekilde belirlediği için daha fazla faiz artışı da olabileceği değerlendiriliyor.

Avro Bölgesi ekonomisi ABD ekonomisi kadar güçlü bir gelişme gösterememesine rağmen Avrupa Merkez Bankası da daha fazla faiz artışı olabileceğine işaret etmişti.

ECB yetkilileri, enflasyonla mücadele için ana faiz oranlarının daha uzun bir süre yüksek seviyede kalması gerektiğini düzenli olarak vurguluyor.

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