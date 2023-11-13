ARA
Bist 100
7568,3
-2,61%
Bist 100
Dolar/TL
28,5976
0,1325%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5992
0,2054%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,07
0,1399%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1790,4
0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Almanya'nın giyim ithalatında dikkat çeken detay... Çin'den aldı, komşuya sattı

Almanya'nın giyim ithalatında dikkat çeken detay... Çin'den aldı, komşuya sattı

Almanya'nın giyim ihracatının üçte ikisinden fazlası "yeniden ihracattan" oluşuyor.

13 Kasım 2023 | 15:07
0
Almanya'nın giyim ithalatında dikkat çeken detay... Çin'den aldı, komşuya sattı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin giyim dış ticaretine ilişkin yılın ocak-eylül dönemi verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın yılın 9 ayında giyim ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 düşerek 27,8 milyar avroya geriledi.

Giyim ihracatı ise yılın ocak-eylül döneminde yüzde 0,3 artarak 18,6 milyar avroya yükseldi.

Ülkenin giyim ihracatının yüzde 67,5'inin, başka ülkelerde üretilip herhangi bir işleme tabi tutulmadan Almanya'dan yeniden ihraç edilmesi dikkati çekti.

Almanya'dan ihraç edilen giyim, ağırlıklı olarak komşu ülkelere gitti. Yılın ocak-eylül döneminde Polonya'ya giyim ihracatı yıllık yüzde 8,5 artarak 2,5 milyar avroya yükseldi.

Almanya'nın giyim ihracatının diğer önemli alıcıları ise 2,5 milyar avroyla İsviçre ve 2,3 milyar avroyla Avusturya oldu.

Bangladeş, Alman giyim ithalatının ana tedarikçisi olarak Çin'in yerini alma yolunda

Destatis verilerine göre, Bangladeş, Almanya'nın giyim ithalatının ana tedarikçisi olarak Çin'in yerini alma yolunda ilerliyor.

Almanya'ya yapılan toplam giyim ithalatında Çin, 5,9 milyar avroyla en önemli tedarikçi ülke oldu. Çin'i, 5,6 milyar avroyla Bangladeş ve 3,3 milyar avroyla Türkiye izledi.

Bangladeş'ten yapılan giyim ithalatı, son 10 yılda Alman pazarı için giderek daha önemli hale geldi. Bangladeş'in Almanya'nın giyim ithalatındaki toplam payı 2013'te yüzde 12,1 iken, bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 20,3'e yükseldi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1790,4 0,68%
  • ALTIN ONS 1947,3 0,47%
  • BIST 100 7568,3 -2,61%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5976 0,1325%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5992 0,2054%
  • EURO/USD 1,07 0,1399%
  • INGILIZ STERLINI 1,22703 0,44039%
  • JAPON YENI 151,644 0,141%
  • KANADA DOLARI 1,37932 -0,03443%
  • RUS RUBLESI 91,52 -0,716%
Günün En Çok Okunanları
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
İzmir'de hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı?
GERİ
İLERİ
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL