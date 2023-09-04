ARA
Bist 100
8182,3
1,57%
Bist 100
Dolar/TL
26,7783
0,1727%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9009
0,4009%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0793
0,161%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1673,32
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Almanya nükleer enerjiye geri dönecek mi? Başbakan Scholz açıkladı

Almanya nükleer enerjiye geri dönecek mi? Başbakan Scholz açıkladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde nükleer enerjiye dönüş tartışmalarına ilişkin Almanya'da nükleer enerjinin artık kullanılmayacağını belirtti.

04 Eylül 2023 | 09:58
0
Almanya nükleer enerjiye geri dönecek mi? Başbakan Scholz açıkladı

Scholz, Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada, nükleer enerjiye dönüş konusuna değinerek, "Nükleer enerji bitmiştir. Almanya'da artık kullanılmayacak." ifadesini kullandı.

Nükleer enerjinin sonlandırılması kararının yıllar önce alındığını hatırlatan Scholz, "Kanunen aşamalı olarak kaldırıldı. Eğer yeni nükleer santraller inşa etmek isterseniz, bu 15 yıl sürer ve her biri için 15 ila 20 milyar avro harcamanız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, söz konusu enerjinin kullanımının sona ermesiyle nükleer santrallerin sökümünün de başladığını belirterek, "Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik ve biyokütle enerjisine dayalı bir enerji arzı ile yenilenebilir enerjilerin genişletilmesiyle elektrik ihtiyacımızın yüzde 80'ini ve kısa bir süre sonra da gerekli olanın tamamını karşılamak istiyoruz. Şu anda izlediğimiz yol da budur." diye konuştu.

Almanya'da muhalefet partileri ve koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), bir süredir nükleer enerjinin kullanılmaya devam edilmesi çağrısında bulunuyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1673,32 0,34%
  • ALTIN ONS 1943,71 0,17%
  • BIST 100 8182,3 1,57%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,7783 0,1727%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9009 0,4009%
  • EURO/USD 1,0793 0,161%
  • INGILIZ STERLINI 1,26267 0,28314%
  • JAPON YENI 146,444 0,135%
  • KANADA DOLARI 1,36019 0,04707%
  • RUS RUBLESI 96,594 0,196%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Şimşek: Katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz
Dün akşam görülen parlak ışıklarla ilgili uzmanlar ne diyor?
Dün akşam görülen parlak ışıklarla ilgili uzmanlar ne diyor?
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ekonomist’te Bu Hafta
Ekonomist’te Bu Hafta
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
GERİ
İLERİ
Bakan Şimşek: Katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz
Dün akşam görülen parlak ışıklarla ilgili uzmanlar ne diyor?
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Dün akşam görülen parlak ışıklarla ilgili uzmanlar ne diyor?
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ekonomist’te Bu Hafta
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ekonomist’te Bu Hafta
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL