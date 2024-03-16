ARA
Bist 100
8828,7
-0,62%
Bist 100
Dolar/TL
32,0749
-0,2308%
Dolar/TL
Euro/TL
35,022
-0,2893%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
0,0363%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2223,49
-0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Apple CEO'su bu ki ayda hisse alan yatırımcılara 490 milyon dolar ödeyecek

Apple CEO'su bu ki ayda hisse alan yatırımcılara 490 milyon dolar ödeyecek

Apple, Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un şirketin Çin'de akıllı telefon satış beklentileri hakkında "yanlış ve yanıltıcı" açıklamalar yaptığı iddiasıyla açılan davada 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

16 Mart 2024 | 09:28
Son Güncellenme: 16 Mart 2024 | 09:59
Apple CEO'su bu ki ayda hisse alan yatırımcılara 490 milyon dolar ödeyecek

Apple, bir grup yatırımcının, Cook'un şirketin Çin'deki işleri hakkında yanlış beyanlarda bulunduğu ve bunun Apple'ın hisselerinin yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla işlem görmesine neden olduğunu öne sürerek açtığı davada anlaşmaya vardı.

Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesine sunulan ön anlaşma kapsamında Apple, 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın, Apple'ın Çin'deki olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı dönemde gelmesi dikkati çekti. Bu ayın başında yayımlanan bağımsız araştırmada şirketin Çin'deki iPhone satışlarının bu yılın ilk altı haftasında yüzde 24 düştüğü bildirilmişti.

Cook, 1 Kasım 2018'deki analist görüşmesinde yatırımcılara Apple'ın para birimlerinin zayıfladığı pazarlarda satış baskısıyla karşı karşıya olmasına rağmen "Çin'i bu kategoriye koymayacağım." demişti.

Apple'ın 2 Ocak 2019'daki açıklamasında ise "ABD-Çin ticaret gerilimi" nedeniyle üç aylık gelir tahmini düşürülmüştü. iPhone'un 2007'deki lansmanından sonra ilk kez gelir tahmininin düşürülmesinin ertesi günü şirketin hisseleri yüzde 10 gerilemişti.

Anlaşma, Cook'un yorumları ile gelir tahmini arasındaki iki ay içinde Apple hisselerini satın alan yatırımcıları kapsıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2223,49 -0,51%
  • ALTIN ONS 2155,99 -0,28%
  • BIST 100 8828,7 -0,62%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,062 0,487%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35465 0,10345%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,525 1,0374%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0749 -0,2308%
  • EURO/DOLAR 1,0887 0,0363%
  • EURO/TURK LIRASI 35,022 -0,2893%
  • STERLIN/DOLAR 1,2736 -0,13643%
Günün En Çok Okunanları
Devlerin Tiktok kavgası büyüyor
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
Çanakkale'de göçmen botu battı: 21 ölü
Çanakkale'de göçmen botu battı: 21 ölü
AJet'ten 299 liraya indirimli bilet kampanyası
GERİ
İLERİ
Devlerin Tiktok kavgası büyüyor
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
Çanakkale'de göçmen botu battı: 21 ölü
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL