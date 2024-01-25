ARA
Bist 100
8155,02
0,79%
Bist 100
Dolar/TL
30,2844
0,1528%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9761
0,2931%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0889
0,0813%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1960,89
0,23%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Arjantin'de binlerce kişi genel grev kapsamında hükümeti protesto etti

Arjantin'de binlerce kişi genel grev kapsamında hükümeti protesto etti

Arjantin'de çeşitli sendikaların "ulusal grev" çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Devlet Başkanı Javier Milei'nin yeni ekonomi politikalarını protesto etti.

25 Ocak 2024 | 10:28
Arjantin'de binlerce kişi genel grev kapsamında hükümeti protesto etti

Genel İş Konfederasyonunun (CGT) başını çektiği gösteriler, yoğunluklu olarak başkent Buenos Aires'te yapıldı.

Ulusal grev nedeniyle ulaşım, sağlık ve kamu yönetimi hizmetlerinde ciddi aksamaların yaşandığı ve bazı uluslararası uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Sendikalar, Milei hükümetinin "yeni ekonomi ve sosyal önlemler" adı altında grev hakkını yok etmeye çalıştığını ve bu kapsamda Kongre'ye gönderdiği torba yasanın reddedilmesinin işçi hakları açısından elzem olduğunu savundu.

Nakliye Sürücüleri Sendikası Başkanı Pablo Moyano, buradaki açıklamasında, Milei hükümetinin yeni ekonomi paketine "kesinlikle" karşı olduklarını belirterek, yasa koyucularından bu pakete karşı çıkmalarını istedi.

Moyano, devlet şirketlerinin "özelleştirilmesine" de karşı olduklarını, böyle bir kararın alınması halinde binlerce kişinin işsiz kalacağını iddia etti.

Sağlık Sendikası Başkanı Hector Daer de Milei'nin sendikaları yok etmeye çalıştığını dile getirerek, "Kazanılan haklar geri verilmez. Devlet Başkanı ve milletvekilleri, işçi haklarını savunmak için seçildiler, bizler demokrasiyi inkar etmiyoruz, hakkımızı kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sendikalar, işçi haklarına zarar verildiğini düşündükleri yasanın geri çekilmemesi halinde ulusal grev protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Hükümet, yakın zamanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine denk gelen ve devlet harcamalarını yüzde 5 oranında kısmayı amaçlayan 7 bin kamu çalışanının sözleşmesini kararname ile feshetmişti.

Milei, radikal kararlar alacağını duyurmuştu

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.

Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1960,89 0,23%
  • ALTIN ONS 2013,92 0,08%
  • BIST 100 8155,02 0,79%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,726 0,073%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35152 -0,09351%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,227 0,5658%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2844 0,1528%
  • EURO/DOLAR 1,0889 0,0813%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9761 0,2931%
  • STERLIN/DOLAR 1,27283 0,09555%
Günün En Çok Okunanları
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
Alper Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı
GERİ
İLERİ
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL