ARA
Bist 100
7618,23
-1,69%
Bist 100
Dolar/TL
29,0633
0,2326%
Dolar/TL
Euro/TL
31,334
0,0175%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0781
-0,1445%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1852,59
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Arjantin pesosu devalüe edilecek

Arjantin'de hükümet, mali krizle mücadele kapsamında, Arjantin pesosunu, dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısılacağını duyurdu.

13 Aralık 2023 | 09:18
0
Arjantin pesosu devalüe edilecek

Arjantin basınında çıkan haberde, hükümetin, pesoyu dolar karşısında yüzde 54 oranında devalüe edeceği ve enerji ile ulaşımdaki sübvansiyonları da azaltacağı bildirildi.

Ülkede dün yaklaşık 365,50 Arjantin pesosu olarak kaydedilen dolar kurunun 800 pesonun üzerini görmesi bekleniyor.

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ciddi mali krizle boğuştuklarını ve bunun aşılması için bir takım önlemleri devreye aldıklarını belirtti.

Caputo, enerji ve ulaşım sübvansiyonlarının azaltılacağını vurgulayarak, "Enerji ve ulaştırmaya yönelik sübvansiyonları azaltacağız. Bugün devlet, sübvansiyonlar yoluyla enerji ve ulaşım fiyatlarını çok düşük tutuyor." ifadesini kullandı.

Ülkeyi "zor günlerin beklediğinin" altını çizen Caputo, "Birkaç ay boyunca özellikle enflasyon açısından daha kötü olacağız. Bu şekilde devam edersek, hiperenflasyona gideceğimizden şüpheniz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Caputo, ülkede yoksulluğun yüzde 40 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, hükümetin, en savunmasız sektörlere yönelik yeni sosyal yardım programları açıklayacağını kaydetti.

IMF'den destek

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milei ve ekonomi ekibinin, Arjantin'in önemli ekonomik zorluklarına çözüm bulmak için açıkladığı kararlı tedbirleri memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Georgieva, bunun, istikrarın yeniden sağlanması ve ülkenin ekonomik potansiyelinin yeniden inşası yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Yıllık enflasyonun yüzde 140'a ulaştığı ülkede, hükümetin, bütçe açığını azaltmak amacıyla ulaştırma ve enerjide sübvansiyonları azaltacağı ve bayındırlık işlerinde de ciddi kesintiye gideceği belirtilmişti.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini, 19 Kasım'da ikinci turda kazanan Javier Milei, 10 Aralık'ta yemin ederek, görevi bir önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'ten devralmıştı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1852,59 0,39%
  • ALTIN ONS 1982,64 0,15%
  • BIST 100 7618,23 -1,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0633 0,2326%
  • EURO/TURK LIRASI 31,334 0,0175%
  • EURO/USD 1,0781 -0,1445%
  • INGILIZ STERLINI 1,25263 -0,34052%
  • JAPON YENI 145,788 0,195%
  • KANADA DOLARI 1,35886 -0,03016%
  • RUS RUBLESI 89,9575 -0,1859%
Günün En Çok Okunanları
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Ticaret Bakanlığı'ndan kargo iade ücreti açıklaması
GERİ
İLERİ
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL