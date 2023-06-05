ARA
Bist 100
5325,42
4,11%
Bist 100
Dolar/TL
21,234
1,3024%
Dolar/TL
Euro/TL
22,6991
1,1371%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,069
-0,1849%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1325,61
0,96%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Avrupa'da bir ülke daha haftada 4 gün çalışma denemelerine başladı

Avrupa'da bir ülke daha haftada 4 gün çalışma denemelerine başladı

Portekiz'deki sol hükümet, haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirkette bugünden itibaren başlandığını duyurdu. Hükümet, pilot programa katılan şirketleri ve çalışanları alacakları kararlarda özgür bırakırken herhangi bir avantaj veya sübvansiyon vermiyor

05 Haziran 2023 | 11:09
Son Güncellenme: 05 Haziran 2023 | 11:38
0
Avrupa'da bir ülke daha haftada 4 gün çalışma denemelerine başladı

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godinho, 5 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren kararname gereği, işverenlere ve gönüllü olarak katılmak isteyen işçilere yönelik olarak, maaşları etkilemeden haftalık çalışmanın 4 güne indirilmesi uygulamasının başlandığını kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgilerde, haftalık çalışma saatlerinin 40'tan 32'ye indirilmesini içeren haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirketin katıldığı, toplamda 350 bin avro tutacak bu programla ilgili bütçenin İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü tarafından karşılanacağı bildirildi.

Pilot programa katılan şirketler, haftada 4 gün çalışma uygulamasının öncesinde, sırasında ve sonrasında şirket ve personel ile ilgili verimlilik, ara maliyetler, çalışanların refahı gibi konulardaki bilgilerini bakanlık ile paylaşarak bir rapor hazırlayacak.

Portekiz hükümeti, pilot programa katılan şirketleri ve çalışanları alacakları kararlarda özgür bırakırken herhangi bir avantaj veya sübvansiyon vermiyor.

Avrupa'da ilk uygulayan ülke Belçika oldu 

Avrupa'da özellikle Kovid-19 salgını sonrası gündeme gelen haftada 4 gün çalışma uygulamasına ilk başlayan ülkelerden biri Kasım 2022'de Belçika olmuştu.

İsveç ve Finlandiya gibi bazı kuzey Avrupa ülkeleri de bu programları denerken, İspanya bu yıl başında 41 endüstri şirketinde haftada 4 gün çalışma denemelerine başlamıştı.

Ancak İspanya'daki uygulamada hükümet, şirketleri katılıma teşvik etmek için 200 bin avroya kadar yardım yapıyor.

Portekiz, haftada 4 gün çalışma uygulamasını farklı sektörlerde denerken, İspanya'da bunun tüm sektörler için geçerli olup olmayacağı tartışmaları ise devam ediyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1325,61 0,96%
  • ALTIN ONS 1941,75 -0,33%
  • BIST 100 5325,42 4,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 21,234 1,3024%
  • EURO/TURK LIRASI 22,6991 1,1371%
  • EURO/USD 1,069 -0,1849%
  • INGILIZ STERLINI 1,23826 -0,55774%
  • JAPON YENI 140,283 0,203%
  • KANADA DOLARI 1,34411 0,08638%
  • RUS RUBLESI 81,25 0,5569%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Tüpraş, Water Europe'a üye olan ilk Türk sanayi şirketi oldu
GERİ
İLERİ
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL