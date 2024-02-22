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Avrupa Merkez Bankası 2004'ten beri ilk kez zarar etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıkladı.

22 Şubat 2024 | 17:50
Avrupa Merkez Bankası 2004'ten beri ilk kez zarar etti

ECB, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Banka geçen yılki faiz artışları nedeniyle 1,3 milyar avroluk zarar ederken ECB'nin yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıklaması dikkati çekti.

Finansal riskler için 6,6 milyar avro ayıran ECB'de, bu rakam öngörülenin üzerinde 7,9 milyar avro olarak gerçekleşirken ECB Konseyi, kalan 1,3 milyar avroluk kısmın, bilançoda "geçmiş zarar" olarak gelecekteki karlardan mahsup edilmesine karar verdi.

ECB yaklaşık 20 yıl kar elde ettikten sonra 2022'de kar açıklamamıştı.

Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamasında, "önümüzdeki birkaç yıl içinde zarar etmenin muhtemel olduğu ancak daha sonra sürekli kar elde etmeye dönmenin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

Daha yüksek faiz oranları ECB'nin net faiz giderini artırdı. 2022'de 900 milyon avro olan net faiz gideri, geçen yıl 7,2 milyar avroya yükseldi.

Bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 24 milyar avro azalarak 674 milyar avroya geriledi.

Bankanın, personel için harcadığı miktar ise 652 milyon avrodan 676 milyon avroya yükseldi.

ECB’nin görevi, fiyatları istikrarlı tutmak iken herhangi bir kar ya da zarar, yan ürün olarak görünüyor. Fakat bazı analistler, söz konusu zararın ECB üzerindeki siyasi baskıyı artırabileceğini ve bağımsızlığını tehdit edebileceği yönünde kanaate sahip.

ECB, en son 2004 yılında avronun hızla değer kazanması nedeniyle kur zararına bağlı olarak 1,63 milyar avro zarar açıklamıştı.

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