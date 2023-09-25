Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den faiz ve enflasyon yorumu

Lagarde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin Parasal Diyalog başlıklı oturumunda konuştu.

ECB'nin son toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı alındığını anımsatan Lagarde, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre mevcut seviyelerde sürdürülmesi halinde enflasyon hedefinin yakalanabileceğini belirtti.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin bu yılın ilk yarısında durgunlaştığını, ihracattaki gerileme ve sıkı finansman koşullarının büyümeyi yavaşlattığını hatırlatarak, düşen enflasyon, artan ücretler ve güçlü iş gücü piyasasının desteğiyle tüketici harcamaları ve reel gelirlerdeki artışın ekonomik büyümeyi artırmasını beklediğini ifade etti.

Son tahminlerinde enflasyonist baskıların azalmasının ve enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar hedefe ulaşmasının öngörüldüğünü vurgulayan Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun 2023'te yüzde 5,6, 2024'te yüzde 3,2 ve 2025'te yüzde 2,1 olarak tahmin edildiğini söyledi.

Lagarde, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize dönmesini sağlamakta kararlıyız. Enflasyon gerilemeye devam ediyor ancak yine de çok uzun süre yüksek kalması bekleniyor." diye konuştu.

ECB'nin faiz oranlarını gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde tutacağına işaret eden Lagarde, faiz kararının gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun temel dinamikleri ve görünümüne ilişkin verilere dayalı olacağını anlattı.

Lagarde, Avrupa'da hükümetlerin orta vadeli enflasyonist baskıları artırmamak için enerji krizi hafifledikçe verilen destek tedbirlerini geri almaları, maliye politikalarını daha verimli hale getirmeleri ve yüksek kamu borcunu düşürecek adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

ECB, 14 Eylül’de 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizini yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75'e yükseltme kararı almıştı.

Bu artışla birlikte ECB'nin mevduat ve refinansman faizleri 1999'dan, marjinal fonlanma faizi de 2001'den bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

Piyasalar, bundan sonra ECB'nin faiz artırım döngüsünün bitmiş olabileceği beklentisine girmişti.



