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Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonist baskıların yüksek seyrettiğini, çekirdek enflasyonun zirve yaptığına dair net bir kanıt olmadığını söyledi.

05 Haziran 2023 | 17:22
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Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Lagarde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin Parasal Diyalog oturumunda konuştu.

Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin 2023'ün başlarında neredeyse durduğunu belirten Lagarde, enerji fiyatlarındaki düşüş, arz darboğazlarının hafiflemesi ve maliye politikaları ile ekonomik aktivitenin desteklendiğini ifade etti.

Enerji desteğine son verilmeli

Lagarde, "Enerji krizi hafiflerken hükümetler ilgili destek önlemlerini derhal ve uyumlu bir şekilde geri almalıdır." diye konuştu.

Enerji desteklerini sürdürmenin orta vadede enflasyonist baskıları artıracağını anlatan Lagarde, bu durumda daha güçlü para politikası uygulanması gerekebileceğini belirtti.

Lagarde, "Başta tüketim olmak üzere iç talep zayıf seyrini sürdürüyor."dedi.

İmalat sektörünün halen birikmiş siparişlerle çalıştığını ancak sektör beklentilerinin kötüleştiğini kaydeden Lagarde, hizmet sektörünün ise özellikle salgından sonra ekonominin yeniden açılmasıyla dayanıklılığını muhafaza ettiğini söyledi.

Lagarde, enflasyonun geçen ekim ayındaki zirvesinin ardından gerilediğini anımsatarak, Avro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyonun yüzde 6,1 olduğunu hatırlattı.

Fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini anlatan Lagarde, geçmişteki enerji maliyeti artışlarının ve arz darboğazlarının temel ve çekirdek enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıları sürdürdüğünü ancak bunlarda kademeli bir azalma beklediklerini ifade etti.

Lagarde, enflasyonist baskıların yüksek olmayı sürdürdüğünün altını çizerken çekirdek enflasyonun zirveyi gördüğüne ilişkin net bir kanıt olmadığını vurguladı.

"Yüksek enflasyon Avro Bölgesi'nde yaşayan insanları zorluyor." diyen Lagarde, enerji enflasyonunun gerilemesine rağmen, yüksek seyreden gıda enflasyonunun özellikle düşük gelirliler üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini anlattı.

Lagarde, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarına işaret ederek, yüksek enflasyonist baskılar nedeniyle mayıs ayındaki toplantılarında faiz oranlarını 25 baz puan artırdıklarının altını çizdi.

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