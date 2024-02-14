Avrupalı seyahat devi Tui Londra Borsası'ndan ayrılıyor

Londra ve Frankfurt'ta çift kote olan Alman şirketinin hissedarları Salı günü firmanın Londra Borsası'ndan çıkarılması yönünde oy kullandı.

Tui Aralık ayında yaptığı açıklamada, hisse senedi alım satımının önemli bir kısmının son dört yılda Birleşik Krallık'tan Almanya'ya taşınması nedeniyle bu hamleyi değerlendirdiğini belirtmişti. Frankfurt'ta tek bir kotasyonun şirketin yapısını basitleştireceği ve maliyetleri azaltacağı da açıklanmıştı.

Mali işler müdürü Mathias Kiep yaptığı açıklamada, "TUI hissedarlarının tavsiyemize uyarak borsa kotundan çıkma yönünde oy kullanmalarından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Şirket, Londra Menkul Kıymetler Borsası'ndaki hisselerini Haziran ayı sonunda iptal etmeyi bekliyor.

Merkezi Hannover'de bulunan Tui, 400'den fazla otel, 16 yolcu gemisi, beş havayolu şirketi ve 1.200 seyahat acentesine sahiptir. Web sitesine göre grup 60.000'den fazla personel istihdam ediyor.

Ayrıca Salı günü şirket, seyahat için daha sakin bir dönem olan Ekim-Aralık çeyreği için ilk kez faaliyet kârı bildirdi. Şirketin güçlü seyahat talebinin devam etmesi sayesinde fiyatlarını yükseltebildiği bu dönemde gelirleri bir önceki yıla kıyasla %15 artarak 4,3 milyar € (4,6 milyar dolar) gibi rekor bir seviyeye ulaştı.