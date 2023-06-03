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  • Ay'da rekabet kızıştı... NASA Başkanından dikkat çeken Çin açıklaması

Ay'da rekabet kızıştı... NASA Başkanından dikkat çeken Çin açıklaması

NASA Başkanı Bill Nelson, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'e verdiği söyleşide "Çin'in eline geçmesin diye Ay'daki suyu korumak istiyoruz" dedi.

03 Haziran 2023 | 09:29
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Ay'da rekabet kızıştı... NASA Başkanından dikkat çeken Çin açıklaması

Independent Türkçe'nın haberine göre Nelson, Çin'le girilen "yeni uzay yarışından" galip çıkacaklarını savunarak, bu yıl Ay'a iki uzay aracı göndereceklerini söyledi.

NASA Başkanı, Ay'ın güney kutup bölgesindeki su kaynaklarını kontrol altına almak istediklerini belirterek, Çin'in de bu bölgeye uzay aracı göndermeyi hedeflediğini ifade etti.

Çin, 2030'a kadar Ay'ın bu bölgesine astronot göndermeyi planladıklarını açıklamıştı. Nelson ise ABD'nin 2025 ya da 2026'da bunu başarabileceğini savundu.

NASA Başkanı, söz konusu bölgeye bu yıl bir robot, 2024'te de su kaynaklarını aramak için başka bir araç göndereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

Bu potansiyel rezervleri uluslararası toplum için korumak ve Çin'in Spratly Adaları'nda yaptığı gibi gelip suyun kendilerine ait olduğunu söylemesini engellemek istiyoruz.

Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi'nde yer alan Spratly Adaları'nın kendi toprağı olduğunu savunuyor. Tartışmalı bölgede Tayvan, Vietnam, Malezya ve Filipinler de hak iddia ediyor.

"2040'a kadar Mars'a astronot göndermeyi planlıyoruz"

Nelson, NASA'nın Mars'la ilgili çalışmalarını hızlandırdığını da belirtti.

Ay'a gitmenin üç ila dört gün sürdüğünü fakat Mars'a ulaşmanın 7 ila 8 ay aldığını söyleyen Nelson, bu süreyi üç aya indirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

NASA başkanı, 2040'a kadar Mars'a astronot göndermeyi planladıklarını da söyledi.

 

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