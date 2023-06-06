Belçika hükümetinden bankalara faiz uyarısı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Radio1 yayınında ülkedeki bankaların uyguladığı düşük faiz oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belçika bankalarının tasarruf hesaplarına uyguladıkları faiz oranlarını artırmamaları halinde federal hükümetin müdahale edeceğini belirten De Croo, "Ben serbest piyasaya inanan biriyim ama serbest piyasa yürümezse müdahale etmek gerekir." diye konuştu.

De Croo, bankaların derhal faizleri yükletme yönünde adım atmaları gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz 2022'den beri, yüksek enflasyona karşı ana faiz oranlarını art arda 7 kez toplamda 375 baz puan artırdı.

Analistler, 15 Haziran'da yapılacak ECB faiz toplantısında da 25 baz puanlık artış bekliyor.

Halihazırda ECB’nin refinansman faizi yüzde 3,75, mevduat faizi yüzde 3,25'e ve marjinal fonlama faizi de yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

Buna rağmen Belçika bankaları tasarruf mevduatlarına yüzde 0,35 yıllık faiz uyguluyor. Bu durum mevduat sahipleri tarafından eleştiriliyor.