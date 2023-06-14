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  • Biden'a 'yasa dışı para alışverişi' suçlaması... 'Ses kayıtları var'

Biden'a 'yasa dışı para alışverişi' suçlaması... 'Ses kayıtları var'

ABD'li Senatör Chuck Grassley, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişi yaptığını" gösteren ses kayıtları bulunduğunu ileri sürdü.

14 Haziran 2023 | 09:47
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Biden'a 'yasa dışı para alışverişi' suçlaması... 'Ses kayıtları var'

Cumhuriyetçi Senatör Grassley, yabancı uyruklu birinin, başkan yardımcısı olduğu dönemde Biden ve oğlu Hunter Biden'ın "bir rüşvet planına karıştığı" iddia edilen konuşmalarının ses kayıtlarına sahip olduğunu iddia etti.

Kayıtların yabancı uyruklu kişinin zor durumda kalması ihtimaline karşı bir tür "sigorta poliçesi" olarak tutulduğunu aktaran Grassley, bu kişinin Hunter Biden'la yaptığı 15, o dönem başkan yardımcısı olan Joe Biden ile yaptığı iki konuşmanın kaydına sahip olduğunu öne sürdü.

Grassley ayrıca bu konuyla ilgili FBI belgesinin, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın Hunter Biden'ı istihdam etmesi konusunda Biden'ın müdahil olmuş olabileceğini gösterdiğini aktardı.

Senatör Grassley, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılanlara karşın, FBI ve Adalet Bakanlığının Joe Biden ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili gerekli adımı atmayarak çelişkili tutum sergilediğini ima etti.

Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren "yasa dışı para alışverişini" gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için Grassley, FBI'ya çağrı yaptı.

Cumhuriyetçi vekiller ve FBI arasındaki gerilim

Cumhuriyetçi milletvekilleri mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

Ancak FBI, "adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, ilgili belgeyi vermedikleri için FBI Direktörü Christopher Wray'in "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutulmasını talep etmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz olduğunu ve bunun "siyasi bir gösteri" olduğunu savunuyor.

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