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Biden: Borç limiti görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile borç limiti üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

26 Mayıs 2023 | 16:49
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Biden: Borç limiti görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, McCarthy ile "bazı verimli görüşmeler yaptıklarını, ekiplerinin görüşmeye devam ettiğini ve ilerleme kaydettiklerini" söyledi.

ABD'nin borcunu ödememe gibi bir seçeneğinin olmadığını defalarca açıkça belirttiğini vurgulayan Biden "Amerikan halkı, sosyal güvenlik ödemelerinin yapılacağını, gazi hastanelerinin açık kalacağını ve ekonomik ilerleme kaydedileceğini bilmeyi hak ediyor ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Biden, "Temerrüt, tüm bunları riske atar. Kongre liderleri bunu anlıyor ve hepsi temerrüt olmayacağı konusunda hemfikir. Kongre'nin harekete geçme zamanı. Şimdi." ifadelerini kullandı.

McCarthy ise gazetecilere, bir anlaşmaya varma olasılığı konusunda da iyimser olduğuna işaret ederek görüşmelere devam edildiğini aktardı.

Her iki tarafın da müzakerelere girdikleri taleplerin tamamını almayacağını kaydeden McCarthy, "Günün sonunda herkesin mutlu olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Hazine Bakanlığı, olağanüstü önlemlerin 1 Haziran gibi erken bir tarihte tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu tarihin yaklaşmasına rağmen Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında bütçe limitinin artırılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı.

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