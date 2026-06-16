Bilim insanları krom madeninde buldu: Gezegeni kurtaracak temiz enerji ayaklarımızın altında olabilir

Uzmanlar daha önce de dünyanın farklı yerlerinde hidrojen sızıntıları gördüklerini ancak bu madenin bambaşka bir boyutta olduğunu söylüyor. Madenin en derin noktalarına inen araştırma ekibi, kayalardan sızan ve su göletlerinden fışkıran çok yüksek miktarda hidrojen gazı kaydetti. Maden galerisindeki bir su birikintisi, adeta saf hidrojenden oluşan 30 metrekarelik dev bir jakuzi gibi fokurduyor. Ölçümlere göre bu madenden her yıl en az 200 ton yüksek kaliteli hidrojen gazı gökyüzüne kaçıyor. Bu oran, bugüne kadar dünyada kaydedilen en yüksek doğal hidrojen akışlarından biri.