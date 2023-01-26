Bill Gates, Pazartesi günü Avustralya Sidney'deki düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nde konuştu. Gates, siyasi liderlerin farklılıklarını çözmeleri ve bir sonraki virüse birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. Gates, Covid-19 salgınını örnek göstererek daha fazla küresel işbirliği çağrısında bulundu.

Teknoloji milyarderi bir sonraki pandeminin Covid-19’dan daha acımasız ve insan yapımı bir virüsten kaynaklanma ihtimali olduğunu söylüyor.

Gates, "Bir sonrakine hazırlanmanın ekonomik maliyetini, bunun maliyeti olan 10 trilyon doları aşan ekonomik kayıpla karşılaştırın. Pandemi sırasında, yangın veya depremlerde olduğu gibi beklemede olacak araçlara, uygulamaya ve küresel kapasiteye sahip olmamakla aptallık ettik" diyor.

Bay Gates, Avustralya'nın aşılar uygulanmadan önce enfeksiyon oranlarını düşük tutmaya yardımcı olan politikalarına övgüde bulundu ve "Avustralya ve yaklaşık yedi ülke erken dönemde nüfus ölçeğinde önlem almayı başardı" dedi.

Gates, gelecekteki salgınlarla başa çıkmak için karşılıklı siyasi iradeye dayalı istikrarlı bir uluslararası düzene ihtiyaç olduğunu söyledi. Gates, "Hem ulusal hem de bölgesel düzeylerde her beş yılda bir kapsamlı bir salgına hazırlık tatbikatı yapmamız gerekiyor" diyor.