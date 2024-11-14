BioNTech'ten 1 milyar dolarlık satın alma

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kanser hastalığı alanında stratejisini desteklemek amacıyla Çinli biyoteknoloji şirketi Biotheus'u yaklaşık 1 milyar dolara satın alacak.

BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, Biotheus, onkoloji stratejisini desteklemek isteyen BioNTech'in, "tüm hisse senetlerini 800 milyon dolara satın alma" ve "ilave olarak 150 milyon dolara kadar aşamalı ödeme yapma" teklifini kabul etti.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

BioNTech, bu satın almayla immüno-onkoloji varlığı olan BNT327'nin Çin pazarı dahil tüm küresel haklarını elde etmeyi de planlıyor.

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.