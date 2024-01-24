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Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!

Akıllı telefonunuzu bir ay boyunca bir kutuda kilitli tutmayı kabul ederseniz 10.000 dolar kazanabilirsiniz. ABD'li Siggi's Dairy şirketi tarafından başlatılan dijital detoks kampanyası kapsamında düzenlenen yarışmada kişilerden bir ay süreyle cep telefonlarını bir kez bile ellerine almaması bekleniyor.

24 Ocak 2024 | 15:34
Son Güncellenme: 24 Ocak 2024 | 15:49
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!

İzlandalı yoğurt üreticisi, bir ay boyunca akıllı telefonlarından vazgeçmeleri karşılığında birkaç kişiye 10.000'er dolar verecek. Yarışma, ABD'de yasal olarak ikamet eden, en az 18 yaşında olan herkese açık olacak. 

Dijital bağımlılık hakkında farkındalık yaratmak isteyen şirket, yarışmacılardan neden dijital detoksa ihtiyaç duyduklarını özetledikleri bir makale yazmalarını da bekliyor.

Seçilen katılımcılara akıllı telefonlarını koyabilecekleri bir kilitli kutu ve bir ay boyunca kullanabilecekleri bir kapaklı telefon verilecek.

"Dijital detoks" isimli bu kampanyayla aynı zamanda insanların cep telefonlarında ne kadar uzun zaman geçirdiğini görmesi de amaçlanıyor.

Yarışmayı tamamlamayı başarabilenler 10 bin dolar yani 300 bin TL'ye tekabül eden ödüle sahip olmuş olacak. 

 

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