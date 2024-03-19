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  • Bir dönem Asya'nın 2. en zengin kişisiydi... Borsadan ömür boyu men edildi

Bir dönem Asya'nın 2. en zengin kişisiydi... Borsadan ömür boyu men edildi

Çin'de ödeyemediği borçları nedeniyle tasfiyesine karar verilen gayrimenkul şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'a, usulsüz işlemleri nedeniyle hisse senedi piyasalarından ömür boyu men cezası verildi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 2017'de 42 milyar dolar olan servetiyle bir dönem Asya'nın en zengin ikinci insanı konumundaki Hui, ayrıyeten 6,5 milyon dolar ceza verildi.

19 Mart 2024 | 15:01
Bir dönem Asya'nın 2. en zengin kişisiydi... Borsadan ömür boyu men edildi

Şirketin Hong Kong Borsasına yaptığı bildirime göre, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), Hui'nun, şirketin gelirlerini yanlış göstererek yatırımcıları yanılttığını ileri sürdü.

Hui'yi Çin borsalarından ömür boyu men eden Komisyon, ihlaller nedeniyle Evergrande'ye 4,2 milyar yuan (333,4 milyon dolar), Hui'ye ise 47 milyon yuan (6,5 milyon dolar) ceza verdi.

Çin'in önde gelen inşaat ve emlak şirketlerinden Evergrande, gayrimenkul sektöründe düşüşle birlikte giderek derinleşen borç krizine girmişti.

Toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aşan şirket, vadesi geldiği halde ödeyemediğinden borçları için temerrüde düşmüştü. Alacaklıların Hong Kong'da açtığı davada mahkeme, borçların ödenmesi için şirketin varlıklarının tasfiyesine karar vermişti.

Borç problemlerine ek olarak şirket hakkında düzenleyici kurumlar ve adli makamlarca soruşturma başlatılmış, Yönetim Kurulu Başkanı Hui, adli gözetim altına alınmıştı.

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