Bir yıl önce sırra kadem basmıştı! Kayıp CEO tüm görevlerinden istifa etti

Bankadan yapılan açıklamada, "sağlık nedenleriyle ve aile işlerine daha fazla zaman ayırmak için" istifa ettiği belirtildi.

Fan'ın geçen yıl Şubat ayında açıklanamayan bir şekilde ortadan kaybolması Çin'in iş ve yatırım dünyasında şok etkisi yaratmıştı.

Birkaç gün sonra China Renaissance, bir soruşturma yürüten yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi.

BBC'de yer alan habere göre şirket yaptığı son açıklamada, kurucu ortak Xie Yi Jing'in Bao Fan'ın en üst düzey görevlerini üstleneceğini söyledi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu ile herhangi bir anlaşmazlığı bulunmadığı ve istifasıyla ilgili olarak hissedarların dikkatine sunulması gereken başka bir husus olmadığı" belirtildi.

Ancak, Fan'ın nerede olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Daha önce Credit Suisse ve Morgan Stanley gibi önde gelen Batılı bankalarda çalışan Bao, 2005’te China Renaissance’ı kurmuş ve 2018’de halka arz ederek 346 milyon dolar toplamıştı.

2020 yılının sonlarında Alibaba'nın kurucusu Jack Ma da piyasa düzenleyicilerini eleştiren yorumlar yaptıktan sonra üç ay boyunca kamuoyunun gözünden kaybolmuştu.