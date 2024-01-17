BM Genel Sekreteri Davos'ta yapay zekanın 'ciddi istemeyen sonuçları'na karşı uyardı

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda özel bir konuşma yapan Guterres, yapay zekanın hızlı gelişiminin "ciddi istenmeyen sonuçlara" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Guterres açılış konuşmasında "Davos'a geri dönmek ve Davos'un küresel güven krizine dikkat çektiğini görmek güzel" dedi.

"Bu krizin dünyamızın karşı karşıya olduğu bir paradoksun doğrudan sonucu olduğuna inanıyorum. Kaçak iklim kaosu ve yapay zekânın korkuluksuz gelişiminin yarattığı bir dizi varoluşsal tehdit karşısında, birlikte hareket etme konusunda güçsüz görünüyoruz" dedi.

Yıllık WEF toplantısının ana teması "Güvenin Yeniden İnşası". WEF, bu yılki Davos programının politika yapıcılar, iş dünyası liderleri ve sivil toplum arasında açık ve yapıcı diyaloğun "temellere dönüş" ruhunu temsil ettiğini ve yapay zekanın önemli bir tartışma konusu olarak ortaya çıktığını söylüyor.