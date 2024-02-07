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Boeing raporu açıklandı: Uçağın kapısı havada neden patladı?

Yeni bir rapora göre, Boeing 737 Max'in kalkıştan kısa bir süre sonra patlayan kapısının düzgün şekilde sabitlenmemiş olabileceği açıklandı.

07 Şubat 2024 | 10:16
Boeing raporu açıklandı: Uçağın kapısı havada neden patladı?

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Ocak ayında Alaska Havayolları uçağında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın ilk bulgularını yayınladı.

Kullanılmayan kapıyı gövdeye sabitlemek için kullanılan dört anahtar cıvatasının eksik olduğu belirtiliyor.

BBC'de yer alan habere göre rapora yanıt veren Boeing, olanlardan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

Boeing Başkanı Dave Calhoun yaptığı açıklamada, "Fabrikamızdan ayrılan bir uçakta böyle bir olay yaşanmamalı. Müşterilerimiz ve yolcuları için daha iyisini yapmalıyız. Kaliteyi ve paydaşlarımızın güvenini güçlendirmek için kapsamlı bir plan uyguluyoruz" dedi.

Olay, Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunun kalkmasından birkaç dakika sonra meydana geldi ve kapı tıkacı olarak bilinen, kullanılmayan bir acil çıkışı kapatan panel aniden patladı ve uçağın ana gövdesinin yan tarafında açık bir delik bıraktı.

Raporda, eksik cıvataların kapı panelinin yerinden çıkmasına ve uçaktan kopmasına neden olduğu belirtiliyor.

Olay, uçağın Portland Uluslararası Havalimanı'ndan kalkmasından birkaç dakika sonra gerçekleşti.

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