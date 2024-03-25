Boeing'te sürpriz istifa... Hisseleri yükseldi

BBC’nin aktardığına göre 2024’ün sonunda Calhoun görevini bırakacak. Calhoun’un neden bu kararı aldığı ve yeni CEO’nun kim olacağı henüz belli değil.

Ocak ayının başında, bir Boeing 737 Max’in acil çıkış kapısı kalkıştan kısa bir süre sonra gövdesinden kopmuştu. Sonrasında birçok havayolu şirketi Boeing kullanımını askıya almıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Boeing’in üretim standartlarıyla ilgili endişelerini dile getirmesiyle tanınan eski şirket çalışanı John Barnett ölü bulunmuştu.

Boeing’le ilgili halihazırda süren birçok dava bulunuyor.

Açıklamanın ardından Boeing'in hisseleri New York'ta normal işlemlerden önce yüzde 4'e yakın yükseldi. Hisse senedi bu yıl 22 Mart'a kadar yüzde 28 değer kaybederek Dow Jones Endüstriyel Ortalamasında en kötü performansı sergileyen şirket oldu.