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BoJ Başkanından parasal genişlemeye devam mesajı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için gerektiği sürece genişleyici para politikalarına devam edeceklerini söyledi.

30 Mayıs 2023 | 10:51
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BoJ Başkanından parasal genişlemeye devam mesajı

Ueda, Japonya parlamentosunda yaptığı konuşmada, enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazuo Ueda, mevcut mali yılın ortasına doğru, enflasyonun net bir şekilde yüzde 2'nin altına düşmesini beklediklerini belirterek, "Görünüm konusunda yüksek belirsizlik olmasına rağmen, enflasyonun bundan sonra toparlanması muhtemel.” diye konuştu.

“Parasal genişlemeye sabırla devam edeceğiz.” diyen Ueda, “Çünkü sürdürülebilir ve istikrarlı yüzde 2'lik fiyat artışlarının yanı sıra çalışan ücretlerinde devam eden artışlara ulaşmak için hala mesafe var.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ise küresel ekonomik ve finansal durumlar büyük ölçüde değişirken maliye politikasını ortak uluslararası anlayışa dayalı olarak yönlendirmek gerektiğini söyledi.

BoJ, çekirdek tüketici enflasyonunun Mart 2024'te sona eren mali yılda yüzde 1,8 civarında gerçekleşmesini bekliyor.

 

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