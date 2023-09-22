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Japonya Merkez Bankası düşük faiz oranlarını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), artan fiyatlar ile yurt içi ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizlikleri dikkate alarak ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmedi.

22 Eylül 2023 | 09:12
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Japonya Merkez Bankası düşük faiz oranlarını değiştirmedi

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisini de sıfır civarında sınırladı.

Son zamanlarda BoJ’ın onlarca yıldır uygulanan aşırı gevşek seyrini değiştirebileceğine dair spekülasyonlar ortaya atılırken, banka, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu. Ayrıca temmuz ayında kabul edilen yüzde 1,0'lik yeni sabit tavanı da değiştirmedi.

Banka, açıklamasında, yurt içi ve küresel ekonomide "son derece yüksek belirsizliklere" dikkati çekti.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, "tereddüt etmeden ek genişleme önlemleri alma" taahhüdünü devam ettirerek ileriye yönelik yönlendirmesinde herhangi bir değişiklik yapmadı.

BoJ'un bugünkü kararıyla ekonomiyi desteklemek için büyük teşvik programını aşamalı olarak kaldırmak için acelesi olmadığı sinyali vermesi dikkati çekerken, ABD Merkez Bankası (Fed) da dün faiz oranlarını daha fazla artırmaktan kaçınarak temel faiz oranını değiştirmemişti. Ancak Fed, faiz oranlarının yüksek kalacağının sinyalini vermişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen hafta faiz oranlarını art arda onuncu kez artırarak, enflasyona karşı faiz oranlarını gerektiği kadar yüksek tutacağına işaret etmişti.

Söz konusu kararın ardından Japon yeni dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,4 değer kaybetti.

 

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