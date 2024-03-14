bp ve ADNOC, İsrailli NewMed'e yaptıkları 2 milyar dolarlık hisse alım teklifini askıya aldı

NewMed Energy Limited Partnership şirketinden yapılan açıklamada, şirketlerin "dış ortamda yaratılan belirsizlik" nedeniyle planlanan hisse satın alımıyla ilgili görüşmeleri askıya alma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

bp ve ADNOC'un söz konusu hisse alımına ilgisini yenilediği kaydedilen açıklamada, "Süreç, görüşmeler yeniden başlayana ya da tamamen sonlandırılana kadar askıda kalacak. Görüşmelerin devam edip etmeyeceği, gelecekte bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı ya da bir anlaşmaya varılması halinde şartların ne olacağına ilişkin hiçbir kesinlik bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

bp ve ADNOC, geçen yıl martta NewMed'in yüzde 50 hissesini satın almak üzere bağlayıcı olmayan teklif yaptıklarını açıklamıştı. Hisse satın alımının değerinin 2 milyar doları bulacağı hesaplanmıştı.

NewMed'in İsrail'in en büyük gaz sahası Leviathan'da yüzde 45 ve Afrodit sahasında yüzde 30 hissesi bulunuyor.