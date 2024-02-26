Buffett'ın şirketi nakitte rekor kırdı

Berkshire'ın nakit varlığı, holdingin cazip değerlemelerde anlaşmalar bulmakta zorlanması nedeniyle dördüncü çeyrekte 167,6 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Şirket ayrıca, bir önceki yılın aynı döneminde 6,63 milyar dolar olan dördüncü çeyrek operasyonel kârını, daha yüksek faiz oranları, sigorta sektörü kazançları ve yatırım gelirlerindeki artışın yardımıyla 8,48 milyar dolar olarak açıkladı.

93 yaşındaki Buffett, şirketin nakit birikimine ilişkin endişelerini yıllık mektubunda da dile getirdi.

Buffett, "ABD dışında, Berkshire'da sermaye dağıtımı için anlamlı seçenekler olan hiçbir aday yok. Sonuç olarak, göz kamaştırıcı bir performans gösterme ihtimalimiz yok" dedi.