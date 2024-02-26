ARA
Bist 100
9364,25
-0,11%
Bist 100
Dolar/TL
31,1096
0,2243%
Dolar/TL
Euro/TL
33,6979
0,1631%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0832
0,0887%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2034,64
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Buffett'ın şirketi nakitte rekor kırdı

Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, nakit varlığının yeni bir rekora ulaştığını açıkladı.

26 Şubat 2024 | 09:30
Buffett'ın şirketi nakitte rekor kırdı

Berkshire'ın nakit varlığı, holdingin cazip değerlemelerde anlaşmalar bulmakta zorlanması nedeniyle dördüncü çeyrekte 167,6 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Şirket ayrıca, bir önceki yılın aynı döneminde 6,63 milyar dolar olan dördüncü çeyrek operasyonel kârını, daha yüksek faiz oranları, sigorta sektörü kazançları ve yatırım gelirlerindeki artışın yardımıyla 8,48 milyar dolar olarak açıkladı.

93 yaşındaki Buffett, şirketin nakit birikimine ilişkin endişelerini yıllık mektubunda da dile getirdi. 

Buffett, "ABD dışında, Berkshire'da sermaye dağıtımı için anlamlı seçenekler olan hiçbir aday yok. Sonuç olarak, göz kamaştırıcı bir performans gösterme ihtimalimiz yok" dedi.

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2034,64 0,13%
  • ALTIN ONS 2034,24 -0,11%
  • BIST 100 9364,25 -0,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,588 0,06%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35267 0,17737%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,775 -0,9079%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1096 0,2243%
  • EURO/DOLAR 1,0832 0,0887%
  • EURO/TURK LIRASI 33,6979 0,1631%
  • STERLIN/DOLAR 1,26701 -0,07689%
Günün En Çok Okunanları
Borsanın yeni şirketinden stratejik satın alma
Apple, 'ıslanan iPhone'u pirinçte kurutmayın' diyor
Apple, 'ıslanan iPhone'u pirinçte kurutmayın' diyor
İstanbul'dan memleketine döndü, bu işe başladı
İstanbul'dan memleketine döndü, bu işe başladı
“Deprem bölgesinde tüm gücümüzle çalışıyoruz”
“Deprem bölgesinde tüm gücümüzle çalışıyoruz”
En büyük mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı
En büyük mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı
19 serbest bölge Antalya’da buluştu
19 serbest bölge Antalya’da buluştu
Buffett'ın şirketi nakitte rekor kırdı
Buffett'ın şirketi nakitte rekor kırdı
Güney Koreli firma Türkiye'de üretime geliyor... Hedef 5 yılda 100 milyon dolar yatırım
GERİ
İLERİ
Borsanın yeni şirketinden stratejik satın alma
Apple, 'ıslanan iPhone'u pirinçte kurutmayın' diyor
İstanbul'dan memleketine döndü, bu işe başladı
“Deprem bölgesinde tüm gücümüzle çalışıyoruz”
En büyük mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı
Apple, 'ıslanan iPhone'u pirinçte kurutmayın' diyor
İstanbul'dan memleketine döndü, bu işe başladı
“Deprem bölgesinde tüm gücümüzle çalışıyoruz”
En büyük mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı
19 serbest bölge Antalya’da buluştu
İstanbul'dan memleketine döndü, bu işe başladı
“Deprem bölgesinde tüm gücümüzle çalışıyoruz”
En büyük mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı
19 serbest bölge Antalya’da buluştu
Buffett'ın şirketi nakitte rekor kırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL