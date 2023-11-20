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Bundesbank: Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte küçülecek

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle dördüncü çeyrekte küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

20 Kasım 2023 | 18:40
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Bundesbank: Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte küçülecek

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik kasım ayı raporu yayımlandı. Raporda, Alman ekonomisinde zorlu koşulların sürdüğü belirtilerek, ekonominin daha önce yaşanan enerji fiyat şokunun ve yurt dışından gelen zayıf talebin sonuçlarından olumsuz etkilenmeye devam ettiği kaydedildi.

Bundesbank raporunda, "Artan finansman maliyetleri, özel yatırımları ve dolayısıyla sanayi mallarına ve özellikle inşaat hizmetlerine yönelik yurt içi talebi kısıtlamaya devam ediyor." denilerek, sanayide daha önce destekleyici etkisi olan otomobil imalatı gibi sektörlerde üretimin keskin bir düşüş gösterdiği vurgulandı.

Raporda, yaz çeyreğinde (temmuz-eylül) ekonominin yüzde 0,1 küçüldüğü hatırlatılarak, "2023'ün dördüncü çeyreğinde ekonomik üretimin yeniden hafif bir düşüş göstermesi muhtemel" ifadeleri kullanıldı.

Bankaya göre, gelecek yılın başlarında Alman ekonomisinde iyileşme olabileceğine dair bazı işaretler olsa da Avrupa'nın en büyük ekonomisinde toparlanma zorlu olacak. Raporunda yine de yüksek istihdam, güçlü ücret artışı ve istikrara kavuşan ekonomik güvene işaret ederek, gelecek yıl için ihtiyatlı bir iyimserlik öngörüldü.

Artan finansman ve inşaat maliyetlerinin, inşaat hizmetlerine olan talep üzerinde ağır bir baskı oluşturmaya devam ettiği belirtilen raporda, inşaat sektöründe kısa vadeli bir iyileşme ihtimalinin henüz ufukta görünmediği vurgulandı.

Bundesbank, "Gelecek aylarda yıllık enflasyon oranının yatay yönde dalgalanması muhtemel" öngörüsünde bulundu.

Bu arada, Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı. Eğer Alman ekonomisi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak küçülerek teknik olarak resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirmişti.

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