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Bundesbank, Alman ekonomisinde resesyon bekliyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurdu.

21 Mart 2024 | 17:06
Son Güncellenme: 21 Mart 2024 | 17:10
Bundesbank, Alman ekonomisinde resesyon bekliyor

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik mart ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisi için çeşitli yönlerden “olumsuz rüzgarların estiği” belirtilerek, yılın ilk çeyreğinde Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam ettiği ifade edildi.

Artan finansman maliyetlerinin, özellikle yatırımlar alanında yurt içi talebi baskıladığı aktarılan raporda, "Alman ekonomisine bir başka yük oluşturan faktör de özellikle enerji dönüşüm ve iklim politikasının gelecekteki yönüne ilişkin artan ekonomik politika belirsizliğidir." ifadesine yer verildi.

Raporda, buna ek olarak şirketlerin, artan bürokrasi ve düzenleme yükü gibi ekonomi politikası çerçevesini giderek daha fazla engel olarak algıladığı kaydedildi.

Alman ekonomisinde toparlanmanın geciktiğine yer verilen raporda, “Reel Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024'ün ilk çeyreğinde yeniden biraz düşmesi bekleniyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, eğer Bundesbank’ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse, art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.

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