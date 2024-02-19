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Bundesbank'tan Almanya ekonomisi için 'resesyon' tahmini

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank), değerlendirmesinde, "Ekonomik üretim 2024'ün ilk çeyreğinde yine hafif düşüş gösterebilir. Ekonomik üretimdeki art arda iki çeyrekte yaşanan düşüşle Alman ekonomisi teknik bir resesyona girecektir." denildi.

19 Şubat 2024 | 22:24
Bundesbank'tan Almanya ekonomisi için 'resesyon' tahmini

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dış talebin zayıfladığını, tüketicilerin harcamalarında temkinli olduğunu ve artan finansman maliyetlerinin yatırımları sınırlamaya devam edebileceğini belirterek, Almanya ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde de daralma göstererek teknik resesyona girebileceğini bildirdi.

Bundesbank, şubat ayına ilişkin yayımladığı aylık raporda, Almanya ekonomisinin 2023'ün son çeyreğinde daraldığı anımsatılarak, bazı "ters rüzgarların" muhtemelen 2024'ün başlarında da devam edeceği ve ekonomik üretimin ilk çeyrekte yeniden bir miktar düşebileceğine değinildi.

Alman ekonomisinde hala toparlanmanın olmadığına işaret edilen raporda, dış talebin son zamanlarda önemli ölçüde düşüş eğilimi gösterdiği ve tüketicilerin harcamaları konusunda hala temkinli davrandığı aktarıldı.

Raporda, artan finansman maliyetlerinin yatırımları sınırlamaya devam edebileceğinin altı çizildi.

Dönüşüm ve iklim politikasına ilişkin belirsizliklerin de artmaya devam ettiği belirtilen raporda, demir yolu ve hava taşımacılığı sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli grevlerin üretimi etkileyeceği ifade edildi.

Raporda, sanayi ve inşaat sektörlerinde hala birikmiş siparişler olduğu ancak giderek azaldığı kaydedilerek, "Ekonomik üretim 2024'ün ilk çeyreğinde tekrar hafif düşüş gösterebilir. Ekonomik üretimdeki art arda iki çeyrekte yaşanan düşüşle Alman ekonomisi teknik bir resesyona girecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman ekonomisinde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının başlangıcından bu yana devam eden zayıflığın sürebileceğine dikkat çekilen raporda, "Ancak ekonomide önemli, geniş tabanlı ve uzun süreli düşüş anlamında bir resesyon henüz tespit edilemiyor ve şu anda beklenmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, özellikle istikrarlı bir iş gücü piyasası, keskin şekilde artan ücretler ve düşen enflasyon oranı karşısında gelir durumunun ve dolayısıyla hane halkı tüketiminin iyileşmeye devam etmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

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