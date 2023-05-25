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Burger King kayıp düşen müşterisine 8 milyon dolar ödeyecek

Florida'daki bir Burger King bayisinin, restoranda kayıp düşmesi sonrası ameliyat edilen müşteriye yaklaşık 8 milyon dolar ödemesine karar verildi.

25 Mayıs 2023 | 17:44
Son Güncellenme: 25 Mayıs 2023 | 18:08
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Burger King kayıp düşen müşterisine 8 milyon dolar ödeyecek

Mahkeme belgelerine göre, 48 yaşındaki Richard Tulecki, Florida, Hollywood'daki bir Burger King şubesinin tuvaletinin yakınında "yabancı bir maddeye" basıp düştükten sonra "ameliyatla sonuçlanan bel yaralanmaları yaşadı". Avukatlarına göre, düşme ameliyat gerektiren "ciddi yaralanmalara" neden oldu ve Tulecki ameliyat sonrası kolon perforasyonu geçirdi.

Ocak 2021'de açılan dava, Burger King'i "işletmenin alanının ve zemininin herhangi bir tehlikeden arınmış ve temiz olmasını sağlamadığı" için ihmalle suçluyor.

Jüri Tulecki'yi haklı bularak gelir kaybı için 3,35 milyon dolar ve tıbbi harcamalar için 700.000 dolar dahil olmak üzere 7,81 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme daha sonra Tulecki'nin sigortasının halihazırda karşıladığı tıbbi harcamaları hesaba katarak miktarı 7.68 milyon dolara indirdi.

Tulecki'nin avukatları basın açıklamasında, kararın Florida tarihindeki en büyük kayma ve düşme kararlarından biri olduğunu söyledi.

 

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