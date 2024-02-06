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Çalışanlarına her bebek sahibi olduklarında 75 bin dolar ödeyecek!

Güney Koreli bir şirket, ülkenin son derece düşük olan doğum oranını düzeltmeye yardımcı olmak için milyonlarca dolar ödemeye hazır.

06 Şubat 2024 | 14:37
Çalışanlarına her bebek sahibi olduklarında 75 bin dolar ödeyecek!

Seul merkezli bir inşaat firması olan Booyoung Group, çalışanlarına her bebek sahibi olduklarında 100 milyon Kore wonu (75.000 dolar) ödemeyi planladığını açıkladı. Şirket ayrıca 2021 yılından bu yana 70 bebek sahibi olan çalışanlarına toplam 7 milyar Kore wonu (5,25 milyon dolar) nakit ödeme yapacağını da sözlerine ekledi.

CNN'nin haberine göre, bu yardım kadın ve erkekler için geçerli olacak. 

Kore'nin resmi tahminlerine göre, Güney Kore, 2022 yılında 0,78 olan bir kadının yaşamı boyunca sahip olacağı ortalama çocuk sayısını gösteren dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip ve bu oranın 2025 yılında 0,65'e düşmesi bekleniyor.

Booyoung Group Yönetim Kurulu Başkanı Lee Joong-keun, şirketin çocuk yetiştirmenin parasal yükünü hafifletmeye yardımcı olmak için çalışanlarına "doğrudan mali destek" sunduğunu söyledi.

Pazartesi günü bir şirket etkinliğinde konuşan Lee Joong-keun, üç bebeği olan çalışanlara 300 milyon Kore wonu (225.000 $) nakit para veya hükümetin inşaat için arazi sağlaması halinde kiralık konut alma seçeneği sunulacağını sözlerine ekledi.

Lee çalışanlarına "Umarım doğumları teşvik etmeye katkıda bulunan ve ülkenin geleceği için endişelenen bir şirket olarak tanınırız" dedi.

 

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