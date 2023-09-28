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  • Çekya'dan ülke tarihinin bugüne kadar en büyük savunma anlaşmasına onay

Çekya'dan ülke tarihinin bugüne kadar en büyük savunma anlaşmasına onay

Çekya’da hükümet, 24 adet F-35 savaş uçağının alınmasını onayladı.

28 Eylül 2023 | 09:34
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Çekya'dan ülke tarihinin bugüne kadar en büyük savunma anlaşmasına onay

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, basına yaptığı açıklamada, hükümetin 6,25 milyar dolar değerindeki F-35 savaş uçağı alımını onayladığını belirtti.

Cernochova, bunun "ülke tarihinin bugüne kadar imzalayacağı en büyük savunma anlaşması" olacağını söyledi.

Toplamda 24 adet F-35 satın alınacağını aktaran Cernochova, ilk teslimatın 2029’da yapılmasının beklendiğini, tüm sevkiyatın 2035’e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Cernochova, söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı Saab JAS 39 Gripen modeli uçakların yerini alacağını, F-35 anlaşmasının teknik işbirliğine ve savunma sanayisine yönelik 14 farklı projenin birlikte hayata geçirilmesini içerdiğini kaydetti.

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