ARA
Bist 100
8476,52
1,7%
Bist 100
Dolar/TL
27,4523
0,1594%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9169
-0,2675%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0533
-0,375%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1619,88
-0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çelik devi 72 yıllık fabrikasını kapattı

Japonya'nın en büyük çelik üreticilerinden Nippon Seitetsu, talep daralması sonrası 72 yıllık Kure fabrikasını kapattı

02 Ekim 2023 | 09:30
0
Çelik devi 72 yıllık fabrikasını kapattı

Çelik üreticisi firma, yerel talepte yaşadığı düşüş dolayısıyla faaliyete koyduğu iş reform programı doğrultusunda yeni kararını duyurdu

Nippon Seitetsu, iş reformu program kapsamında, Japonya'nın batısında konuşlanan 1,3 kilometrekarelik Kure tesislerini kapattı.

72 yıldır hizmet veren Kure tesisi, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar İmparatorluk Donanmasının ana tersanesi olarak hizmet vermişti.

Hem dünyada hem Japonya'da en büyük çelik üreticilerinden biri olarak tanınan Nippon Seitetsu, tesislerde 3 bin 300 işçiye istihdam sağlıyordu.

Otomobil imalatçıları dahil yerli ve yabancı müşterilerinin, üretimi deniz aşırı bölgelere kaydırmasıyla Nippon Seitetsu daha önce, tesisin üretim hacmini daraltmıştı.

Nippon Seitetsu'nun halihazırda Japonya genelinde 11 maden eritme ocağı bulunuyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1619,88 -0,57%
  • ALTIN ONS 1835,46 -0,72%
  • BIST 100 8476,52 1,7%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,4523 0,1594%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9169 -0,2675%
  • EURO/USD 1,0533 -0,375%
  • INGILIZ STERLINI 1,21636 -0,2906%
  • JAPON YENI 149,772 0,142%
  • KANADA DOLARI 1,36156 0,28061%
  • RUS RUBLESI 99,1725 1,1964%
Günün En Çok Okunanları
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Fast food’da ‘gel-al’ dönemi
GERİ
İLERİ
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL