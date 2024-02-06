Çiftçi eylemleri geri adım attırdı: AB, 'pestisit' planından vazgeçti

Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda çiftçilerin sorunlarına ilişkin konuştu.

Komisyon'un 2 yıl önce kimyasal bitki koruma ürünlerinin risklerini azaltmak amacıyla bir teklif hazırladığını anımsatan von der Leyen, bu teklifin kutuplaşmaya neden olduğunu belirtti.

Von der Leyen, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde pestisit kullanımını yüzde 50 oranında azaltma planının AP tarafından reddedildiğini ve üye ülkelerin temsil edildiği Konsey'de de artık bir ilerleme sağlanamadığını hatırlatarak Komisyon'un söz konusu düzenleme teklifini geri çekeceğini ifade etti.

Söz konusu plan, Avrupa'nın gıda sistemini daha sağlıklı ve çevre dostu bir hale getirmek için üye ülkelerde tarım ilacı kullanımının azaltılmasını içeriyordu.

Bu çerçevede, AB ülkeleri, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde kimyasal pestisit kullanımını yüzde 50 azaltacaktı.

Plan, çiftçiler tarafından sert biçimde eleştiriliyordu.

AB, geçen hafta çiftçilerin topraklarının bir kısmını nadasa bırakmasına ilişkin kurallara muafiyet getirilmesi yönünde bir teklif hazırlamıştı.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor.

Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, su tasarruf tedbirleri ile uzun süren bürokratik işlem ve süreçlerden şikayet eden çiftçiler, sorunlarına çözüm üretilmesini talep ediyor.