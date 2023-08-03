ARA
Bist 100
7471,83
0,96%
Bist 100
Dolar/TL
26,9968
0,1123%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7254
0,6319%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0998
-0,1054%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1681,69
-0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çin, 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımına sınırlama getirecek

Çin, 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımına sınırlama getirecek

Çin'de 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımına sınırlama getirileceği bildirildi.

03 Ağustos 2023 | 16:11
0
Çin, 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımına sınırlama getirecek

Çin Siber Uzay Dairesi (CAC), 18 yaşından küçüklerin mobil internet uygulamalarına erişimi kısıtlayan yeni rehber kurallar düzenlemesini açıkladı.

Buna göre, çocuklar, 10.00-18.00 saatlerinde, "çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen uygulamalar" dışındaki mobil internet hizmetlerinin büyük bölümüne erişim sağlayamayacak.

Ayrıca 16-17 yaşlarındaki çocuklar günde 2 saat, 8-15 yaşlarındaki çocuklar günde 1 saat, 8 yaşından küçük çocuklar ise günde 40 dakika internete bağlı uygulamaları kullanabilecek.

Düzenleme çevrim içi oyun, video ve diğer içerik servisleri sağlayan Tencent, Douyin, Bilibili ve Kuaishou gibi internet platformlarını etkileyecek.

Rehber ilkeler, internet platformlarının kurallara uygun teknik düzenlemeleri yapmasını gerekli kılıyor. Şirketler, çocuk kullanıcılar için içeriklerini ve modüllerini zaman ve içerik kısıtlamalarına uyacak şekilde düzenliyor.

CAC, 2 Eylül'e dek yeni kurallara ilişkin kamuoyundan görüş alacaklarını bildirirken, yürürlük tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Çin'de 2021 yılında yapılan düzenlemeyle çocukların çevrim içi oyun oynama süresi, cuma günleri, hafta sonları ve resmi tatillerde günde bir saat ile sınırlandırılmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1681,69 -0,16%
  • ALTIN ONS 1937,5 -0,28%
  • BIST 100 7471,83 0,96%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9968 0,1123%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7254 0,6319%
  • EURO/USD 1,0998 -0,1054%
  • INGILIZ STERLINI 1,27755 0,11559%
  • JAPON YENI 141,965 0,148%
  • KANADA DOLARI 1,33711 -0,06876%
  • RUS RUBLESI 96,405 0,5528%
Günün En Çok Okunanları
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Lideri: Listede hangi isimler var?
GERİ
İLERİ
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL