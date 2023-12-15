ARA
Bist 100
7875,11
0,79%
Bist 100
Dolar/TL
29,0596
0,2708%
Dolar/TL
Euro/TL
31,9465
0,0722%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0994
0,0082%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1904,54
0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor

Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor

Çin'de kasım ayı ekonomik göstergeleri, üretim, tüketim, yatırım ve istihdam alanlarında Kovid-19 sonrası toparlanmadaki güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

15 Aralık 2023 | 09:49
0
Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede kasım ayı ve ilk 11 aydaki sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, kasımda üretim ve tüketimde toparlanma işaretleri görülürken, gayrimenkul ve özel sektör yatırımlarında süren düşüş ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisini devam ettirdi.

Üretim ve tüketimde toparlanma, yatırımlarda durgunluk

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,81 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, kasımda yıllık bazda yüzde 6,6 artarken, ekimdeki yüzde 4,6'lık yükselişin üzerinde gerçekleşti.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise kasımda yıllık yüzde 10,1 artarak eylüldeki yüzde 7,6'lik yükselişin üzerine çıktı.

Hem üretimde hem tüketimdeki artışlarda geçen yılın son aylarında Kovid-19'un Omicron varyantının yol açtığı salgınların kontrolü için ülke genelinde uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmasının yarattığı düşük baz etkili oldu.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, kasımda yüzde 2,9 atarken, ilk 10 aydaki yükseliş oranını korudu.

Sabit sermaye yatırımları içinde özel sektör yatırımları ise yüzde 0,5 azalarak, ilk 10 aydaki düşüşü aynı oranda devam ettirdi.

Gayrimenkul yatırımlarındaki sıkıntılar sürüyor

Gayrimenkul sektöründe 18 aydır devam eden düşüş sürerken, bu durum sabit sermaye yatırımlarını da aşağı çekiyor. Gayrimenkul yatırımlarında 10 ayda yüzde 9,3 olan daralma, ocak-kasım döneminde yüzde 9,4'e yükseldi.

İşsizlik

Kasımda, genel işsizlik oranı yüzde 5 olurken ekimdeki seviyesini korudu. Son iki yılda rekor seviyelere ulaşan genç işsizlik oranı ise ağustostan bu yana açıklanmıyor.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,5, ikinci çeyrekte yüzde 6,3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüme kaydetmişti.

Hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarında" belirlediği büyüme hedefi ulaşılabilir görünse de ekonomide yapısal ve dönemsel sorunların devam ettiği gözleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1904,54 0,37%
  • ALTIN ONS 2038,56 0,11%
  • BIST 100 7875,11 0,79%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0596 0,2708%
  • EURO/TURK LIRASI 31,9465 0,0722%
  • EURO/USD 1,0994 0,0082%
  • INGILIZ STERLINI 1,27674 -0,03328%
  • JAPON YENI 141,936 0,093%
  • KANADA DOLARI 1,33858 -0,14062%
  • RUS RUBLESI 89,625 0,162%
Günün En Çok Okunanları
İstanbul'un 73 yıllık lokantası nasıl kuruldu?
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
Avrupa'da en yüksek alım gücü Lüksemburg'da! 36 ülke arasında Türkiye kaçıncı oldu?
Avrupa'da en yüksek alım gücü Lüksemburg'da! 36 ülke arasında Türkiye kaçıncı oldu?
Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış geliyor! 7 il için uyarı var!
GERİ
İLERİ
İstanbul'un 73 yıllık lokantası nasıl kuruldu?
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
Avrupa'da en yüksek alım gücü Lüksemburg'da! 36 ülke arasında Türkiye kaçıncı oldu?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL