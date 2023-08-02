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  • Çin'de İncil dağıtacağı vaadiyle topladığı 33 milyon dolarla kayboldu

Çin'de İncil dağıtacağı vaadiyle topladığı 33 milyon dolarla kayboldu

ABD'nin Georgia eyaletinde bir kişi, ülkedeki Hıristiyan hayır kurumlarından Çin'de İncil dağıtacağını belirterek 33 milyon dolar bağış toplayarak kayıplara karıştı.

02 Ağustos 2023 | 09:56
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Çin'de İncil dağıtacağı vaadiyle topladığı 33 milyon dolarla kayboldu

ABD Adalet Bakanlığınca açıklanan iddianameye göre, Jason Gerald Shenk adlı Georgia doğumlu kişi, yaklaşık 10 yıldır "Çin'de İncil dağıtmak ve Hristiyanlıkla ilgili kitaplar basmak" vaadiyle ülkedeki hayır kurumları ve bireylerden 33 milyon dolardan fazla bağış topladı.

45 yaşındaki Shenk, dolandırdığı hayır kurumlarına Çin'in farklı eyaletlerine kaç İncil dağıtıldığına dair sahte istatistikler içeren tamamen uydurma elektronik faturalar gönderirken paraları ise şahsi harcamalarında kullandı.

Shenk, aile çiftliğine 7 milyon, 16 hayat sigortası poliçesine 4 milyon, çevrim içi spor kumar sitesine 1 milyon, mücevhere 1 milyon, bir ABD şirketinin hisselerine 850 bin, kredi kartı ödemelerine 820 bin ve Şili'deki gayrimenkullere 320 bin para harcadı.

Savcılar, 2010'ların başından bu yana çoğu Ohio ve Kuzey Carolina'daki Hristiyan gruplardan bağış topladığını düşündükleri Shenk'in, yardım paralarının bir kısmını "işlemlerin doğasını gizlemek" için dünyanın dört bir yanında banka hesapları bulunan çeşitli paravan şirketlere yönlendirdiğini belirtti.

ABD Georgia Güney Bölgesi Savcılığından Barry Paschal, The Daily Beast haber portalına yaptığı açıklamada, Shenk'in, ABD vergi dairesine yıllık beyan mecburiyetinden kaçınmak için 2016'da ABD vatandaşlığından çıktığını söyledi.

Paschal, "(Shenk ) Şu an aranıyor, herhangi bir yerde olabilir ama nerede olduğunu bildiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Shenk'in dolandırıcılık ve para aklama suçlamalarıyla tutuklanma ve iadesi için emir çıkarıldığını aktaran Paschal, şüphelinin 20 yıla kadar hapis ve "önemli mali cezalar ve müsadere" ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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