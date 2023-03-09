Çin'de üretici fiyatlarındaki gerileme şubatta da devam etti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Şubat 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Böylece imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin ekim, kasım ve aralık ayları ile bu yılın ocak ayında kaydedilen gerileme sürdü.

Üretici fiyatlarındaki düşüşte, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle imalat sektöründe yılın son aylarında yaşanan daralma ve aktivite kaybı etkili oldu. Kısıtlamaların 2022'nin aralık ayında kaldırılmasına rağmen imalat sektörünün halen toparlanma ivmesini yakalayamadığı görülüyor.

Enflasyonu temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise şubatta aylık yüzde 0,5 gerileyerek, yüzde 0,2 artış yönünde olan beklentilerin altında kaldı.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, ocak ayında Bahar Bayramı'nda tüketimin artmasının ardından tatil döneminin sona ermesiyle piyasadaki talebin gerilemesinin enflasyonun zayıflamasında etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Şubatta gıda fiyatları yüzde 2,6 artarken, gıda dışı enflasyon yüzde 0,6 oldu.

Başbakan Li Kıçiang, 5 Mart'ta Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu hükümeyin yıllık çalışma raporunda, bu yıl enflasyonu yüzde 3 civarında tutumayı hedeflediklerini bildirmişti.