ARA
Bist 100
7894,85
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
28,8807
0,1848%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5368
0,1129%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0919
0,127%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1852,82
0,32%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin'den 6 ülkeye vize muafiyeti

Singapur ve Brunei dışında bütün ülkelerden vize isteyen Çin turizmi artırmak amacıyla altı ülkeye muafiyet getirdi.

24 Kasım 2023 | 14:51
0
Çin'den 6 ülkeye vize muafiyeti

Çin Halk Cumhuriyeti bir yıllık bir deneme programı başlattı. Sadece iki ülkeye vizesiz seyahat izni veren Çin altı ülke vatandaşlarına daha aynı hakkı tanıyacak.

NTV'de yer alan habere göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu adımla corona virüs döneminde katı bir kapanma uygulayan Pekin yönetiminin ülkedeki gelişmeyi ve karantinanın kaldırılmasını tanıtmak istediğini aktardı.

Singapur ve Brunei vatandaşları halihazırda Çin'e iş, turizm ve aile ziyaretleri için 15 güne kadar vizesiz giriş hakkına sahipti.

Listeye alınan altı ülke vatandaşları da Kasım 2024'e kadar vizesiz olarak Çin'i ziyaret edebilecek. Turistik ve iş amaçlı bu ziyaretler en fazla 15 gün sürecek.

İşte Çin'in vizesiz seyahat tanıdığı ülke vatandaşları: 

1
Fransa

Fransa

2
Almanya

Almanya

3
İtalya

İtalya

4
Hollanda

Hollanda

5
İspanya

İspanya

6
Malezya

Malezya

0
  • ALTIN GRAM - TL 1852,82 0,32%
  • ALTIN ONS 1995,45 0,12%
  • BIST 100 7894,85 -0,05%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8807 0,1848%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5368 0,1129%
  • EURO/USD 1,0919 0,127%
  • INGILIZ STERLINI 1,2574 0,31673%
  • JAPON YENI 149,534 -0,026%
  • KANADA DOLARI 1,3679 -0,12449%
  • RUS RUBLESI 88,8225 0,2794%
Günün En Çok Okunanları
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
GERİ
İLERİ
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL