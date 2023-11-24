Çin'den 6 ülkeye vize muafiyeti

Çin Halk Cumhuriyeti bir yıllık bir deneme programı başlattı. Sadece iki ülkeye vizesiz seyahat izni veren Çin altı ülke vatandaşlarına daha aynı hakkı tanıyacak.

NTV'de yer alan habere göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu adımla corona virüs döneminde katı bir kapanma uygulayan Pekin yönetiminin ülkedeki gelişmeyi ve karantinanın kaldırılmasını tanıtmak istediğini aktardı.

Singapur ve Brunei vatandaşları halihazırda Çin'e iş, turizm ve aile ziyaretleri için 15 güne kadar vizesiz giriş hakkına sahipti.

Listeye alınan altı ülke vatandaşları da Kasım 2024'e kadar vizesiz olarak Çin'i ziyaret edebilecek. Turistik ve iş amaçlı bu ziyaretler en fazla 15 gün sürecek.

İşte Çin'in vizesiz seyahat tanıdığı ülke vatandaşları:

1 Fransa

2 Almanya

3 İtalya

4 Hollanda

5 İspanya